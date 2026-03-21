L’altra mattina sono stati trovati davanti al tribunale una decina di volantini pieni di insulti indirizzati a un avvocato. La camera penale ha definito il gesto grave e sta analizzando impronte e immagini raccolte sul posto. Si indaga sui responsabili di quello che viene considerato un atto offensivo contro la sede giudiziaria e le persone presenti.

Più che il sistema giudiziario e la magistratura, l’autore di una decina di volantini zeppi di insulti, comparsi l’altra mattina davanti al tribunale, aveva, presumibilmente, come obiettivo un avvocato in particolare. Sia chiaro: sono soltanto ipotesi che dovranno essere chiarite dagli inquirenti. Intanto, si profila un’accusa per l’autore dei volantini: l’ipotesi di reato al vaglio delle forze dell’ordine potrebbe essere ’l’ oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario che punisce chi offende l’onore o il prestigio di tali organi collegiali, o delle loro rappresentanze con la multa da mille a 5mila euro’. L’autore del folle gesto, l’altra notte, avrebbe piazzato i suoi volantini intorno alle 3. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Volantini di insulti in tribunale. Camera penale: "Gesto grave". Al vaglio impronte e immagini

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