Voci di una vita a Mosca senza internet | il sistema difende il potere la società paga il prezzo

A Mosca, molte persone vivono senza accesso a internet e il sistema sembra proteggere il potere mantenendo le restrizioni. Gli esperti affermano che i blackout sono motivati dalla paura di attentati contro il leader del paese, e non si tratta di un atto di sovranismo digitale. La società si trova così a pagare un prezzo difficile da ignorare.

“Non è ancora sovranismo digitale”. Il motivo degli shutdown è “la paura di attentati a Putin”, dicono gli esperti a Fanpage.it. Ma si tocca una sfera vitale della società: “È un test totalitario, e una bomba a tempo che mina il regime”. Le voci di chi vive a Mosca. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Contenuti utili per approfondire Voci di una vita a Mosca senza internet...

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