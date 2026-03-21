Vlahovic rischia di saltare anche Juve Sassuolo? Ieri ha sentito un po’ di dolore in allenamento cosa filtra sul serbo

Vlahovic ha accusato un dolore durante l’allenamento di ieri, sollevando dubbi sulla sua presenza in campo per la partita tra Juventus e Sassuolo. Lo staff medico sta monitorando attentamente la situazione, valutando se il serbo potrà recuperare in tempo o se sarà escluso dalla lista dei convocati. La decisione finale sarà comunicata nelle prossime ore.

Vlahovic a rischio per Juve Sassuolo? Il serbo avverte dolore in allenamento e lo staff valuta attentamente il rientro per evitare ricadute. La Juventus è pronta per la delicata sfida casalinga, ma deve fare i conti con un possibile imprevisto legato all’attacco. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Dusan Vlahovic ha accusato un leggero dolore durante le recenti sessioni di allenamento alla Continassa. Il centravanti serbo sembrava finalmente pronto per tornare tra i convocati, eppure Spalletti si trova ora costretto a rivedere i propri piani tattici. La sfida contro gli emiliani rappresentava l’occasione perfetta per il rientro, ma lo staff medico preferisce non forzare assolutamente i tempi di recupero per scongiurare eventuali e pericolose ricadute in un momento cruciale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic rischia di saltare anche Juve Sassuolo? Ieri ha sentito un po’ di dolore in allenamento, cosa filtra sul serbo Articoli correlati Vlahovic Juve, il serbo rientrerà col Sassuolo? Cosa filtra in vista del prossimo impegno e le ultime sulle sue condizionidi Redazione JuventusNews24Vlahovic Juve: le indiscrezioni di Sky Sport confermano il tanto atteso rientro del centravanti per la gara contro il... Juve Sassuolo: cosa filtra dalla Continassa sulle condizioni di Vlahovic e ThuramBoga Juve diventa il colpaccio di Comolli: alla Continassa sono tutti convinti che… La rivelazione David verso l’addio alla Juve: quel club vuole... Una selezione di notizie su Juve Sassuolo Temi più discussi: La Finalissima rischia di saltare, l'Argentina NON vorrebbe giocare in Europa: la situazione; Finalissima cancellata: i giocatori di Spagna e Argentina pronti a giocare, il retroscena; Thuram salta Juventus-Sassuolo? Il centrocampista ancora a parte; Juventus-Sassuolo a rischio? La pertosse agita la vigilia ma per ora si gioca. Juventus, il rientro di Dusan Vlahovic potrebbe slittare. Cosa è accaduto in allenamento e quando può tornare l’attaccante. Le ultime verso SassuoloJuventus, il rientro di Dusan Vlahovic potrebbe slittare. Cosa è accaduto in allenamento e quando può tornare l'attaccante. Le ultime verso Sassuolo ... calcionews24.com Juve, il rientro di Vlahovic può slittare ancora: il dubbio di Spalletti in vista del SassuoloIl serbo potrebbe rimanere fuori dalla lista dei convocati anche per la sfida in programma contro la squadra di Fabio Grosso ... tuttosport.com #JuveSassuolo a rischio Cosa succede dopo i casi di pertosse facebook Juventus to beat Sassuolo. @Roobet Massive game for Juventus in the race for a Champions League spot next season. Forza Juve! x.com