Il 21 marzo si svolge un corteo nazionale dedicato alle vittime innocenti delle mafie, un momento in cui la politica si riunisce per ricordare chi ha perso la vita a causa delle attività criminali. La manifestazione coinvolge cittadini e rappresentanti istituzionali che si concentrano sulla commemorazione di coloro che hanno subito violenze e oppressioni legate alla mafia.

In occasione del 21 marzo, la politica si unisce con un unico scopo: ricordare le vittime innocenti delle mafie. La Russa e Fontana lanciano messaggi importanti e Elly Schlein è scesa in piazza a Torino ”Cento passi da casa nostra, cento passi”. È questo il verso che oggi riecheggia per Torino in occasione del corteo dedicato allaGiornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime della mafia. Oggi, 21 marzo, non esiste fazione politica,tutti sono impegnati in ricordo di chi è morto per mano della mafia. Molti i messaggi dal mondo della politica via X. Tra questi,Ignazio La Russa, presidente del Senato ha scritto: “Nel giorno dedicato alla memoria delle vittime delle mafie,rendiamo omaggio a chi ha perso la vita per aver scelto la strada della legalità. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Vittime della mafia, il corteo nazionale e il ricordo della politica

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