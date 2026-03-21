Vittime della mafia il corteo nazionale e il ricordo della politica
Il 21 marzo si svolge un corteo nazionale dedicato alle vittime innocenti delle mafie, un momento in cui la politica si riunisce per ricordare chi ha perso la vita a causa delle attività criminali. La manifestazione coinvolge cittadini e rappresentanti istituzionali che si concentrano sulla commemorazione di coloro che hanno subito violenze e oppressioni legate alla mafia.
In occasione del 21 marzo, la politica si unisce con un unico scopo: ricordare le vittime innocenti delle mafie. La Russa e Fontana lanciano messaggi importanti e Elly Schlein è scesa in piazza a Torino ”Cento passi da casa nostra, cento passi”. È questo il verso che oggi riecheggia per Torino in occasione del corteo dedicato allaGiornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime della mafia. Oggi, 21 marzo, non esiste fazione politica,tutti sono impegnati in ricordo di chi è morto per mano della mafia. Molti i messaggi dal mondo della politica via X. Tra questi,Ignazio La Russa, presidente del Senato ha scritto: “Nel giorno dedicato alla memoria delle vittime delle mafie,rendiamo omaggio a chi ha perso la vita per aver scelto la strada della legalità. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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