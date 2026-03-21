Nella notte tra il 19 e il 20 marzo 2026 si è disputata la partita di ritorno della Concacaf Champions Cup tra Mount Pleasant e Los Angeles Galaxy. La squadra giamaicana ha subito le conseguenze di restrizioni ai visti imposte dall’amministrazione Trump, che hanno indebolito la formazione. La gara si è conclusa con una vittoria per 3-0 della squadra statunitense.

La partita di ritorno della Concacaf Champions Cup tra Mount Pleasant e Los Angeles Galaxy, disputata nella notte tra il 19 e il 20 marzo 2026, ha la squadra giamaicana decimata da restrizioni ai visti imposte dall’amministrazione Trump. Dieci calciatori, inclusi sette cittadini haitiani, sono stati bloccati all’ingresso negli Stati Uniti, costringendo il club a scendere in campo con una formazione ridotta e attingendo alle giovanili per raggiungere il minimo di diciotto giocatori. L’esito del match, che si è concluso con un netto 3-0 per i Galaxy, appare ormai compromesso non solo dal risultato dell’andata ma anche da queste barriere politiche che hanno limitato la capacità competitiva della squadra ospite. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Visti bloccati: Mount Pleasant decimato, Galaxy vince 3-0

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