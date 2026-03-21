Violenza di genere | l' Ordine degli Avvocati di Avellino lancia un percorso formativo gratuito

L'Ordine degli Avvocati di Avellino ha avviato un ciclo di formazione gratuito sulla violenza di genere, promosso dalla Commissione Pari Opportunità guidata dall’avv. Giovanna Perna. Il percorso si concentra sulla tutela delle vittime e dei minori, oltre a includere percorsi di responsabilizzazione per gli autori. La proposta mira a offrire strumenti specifici ai professionisti legali coinvolti in questi casi.

Nove moduli dal 13 aprile al 15 giugno 2026 per avvocati, praticanti e operatori del diritto: iscrizioni aperte fino al 4 aprile La Commissione Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Avellino, presieduta dall'avv. Giovanna Perna, ha promosso un ciclo di formazione specialistica dedicato alla violenza di genere, alla tutela delle vittime e dei minori, e ai percorsi di responsabilizzazione per gli autori della violenza. Il corso è gratuito e si articola in 9 moduli, tutti il lunedì dalle ore 15:30 alle 18:30, presso l'Aula Magna del Tribunale di Avellino, a partire dal 13 aprile 2026 fino al 15 giugno 2026. A chi è rivolto Il percorso è aperto a tutti gli avvocati iscritti all'Ordine di Avellino, ai praticanti e a qualsiasi operatore del diritto interessato alle tematiche trattate. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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