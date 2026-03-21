Violenta alluvione migliaia gli evacuati | sta per cedere una diga Scappate!

Un’immensa alluvione ha colpito l’arcipelago delle Hawaii, causando l’evacuazione di migliaia di persone e mettendo a rischio alcune dighe. Le autorità hanno lanciato l’allarme, invitando la popolazione a mettersi in salvo. La situazione si sta aggravando rapidamente, con la possibile cessione di una diga che potrebbe provocare ulteriori danni e allagamenti.

L’arcipelago delle Hawaii sta affrontando una prova senza precedenti, travolto da quella che gli esperti non esitano a descrivere come una catastrofe storica. “Le peggiori degli ultimi 20 anni”: così sono state etichettate le inondazioni che hanno flagellato le isole nelle scorse ore, trasformando il paradiso tropicale in un teatro di emergenza continua. Sull’isola di Oahu, la furia degli elementi ha costretto i soccorritori a un lavoro estenuante: più di 230 persone sono state tratte in salvo dopo che piogge torrenziali si sono abbattute su terreni ormai saturi. Nonostante la gravità della situazione, il bilancio fortunatamente non registra vittime o dispersi, anche se una decina di persone ha necessitato del ricovero ospedaliero per ipotermia. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Violenta alluvione, migliaia gli evacuati: sta per cedere una diga. “Scappate!” Articoli correlati Alluvione alle Hawaii con migliaia gli evacuati, si teme cedimento di una diga: “Rischio per la popolazione”Alle Hawaii violente inondazioni, tra le peggiori degli ultimi 20 anni, hanno colpito la popolazione. Leggi anche: Ucraina, la ‘diga’ rischia di cedere: Kiev in difficoltà, l’analisi