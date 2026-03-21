Villarreal supera la Real Sociedad e conquista il terzo posto in La Liga

Il Villarreal ha battuto la Real Sociedad in una partita di La Liga e si è portato al terzo posto in classifica. La squadra ha vinto l’incontro, assicurandosi così una posizione di rilievo nel campionato spagnolo. La partita si è conclusa con il risultato favorevole al Villarreal, che ha ottenuto i tre punti necessari per salire in classifica.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Villarreal ha ottenuto una convincente vittoria per 3-1 contro il Real Sociedad nella partita disputata venerdì presso l’Estadio de la Cerámica. Grazie a questa prestazione dominante, la squadra si è arrampicata al terzo posto in La Liga, dimostrando un gioco di squadra affiatato e un’ottima condizione fisica. La partita è stata caratterizzata da momenti salienti e un’atmosfera elettrizzante, con i tifosi che hanno sostenuto i loro beniamini fino all’ultimo minuto. L’incontro ha avuto un inizio in crescendo per il Villarreal, che ha subito preso il controllo del gioco. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Villarreal supera la Real Sociedad e conquista il terzo posto in La Liga. Articoli correlati Padova supera Costa Volpino 3-1, la Nuvolì conquista il terzo postoUna sfida decisiva della Pool Promozione ha visto Nuvoli Altafratte Padova imporsi su C. Pronostico Villarreal-Real Sociedad: in casa non sbaglianoVillarreal-Real Sociedad è una gara della ventinovesima giornata della Liga e si gioca venerdì: dove vederla, formazioni, pronostico Blindare il... EL POST DE LA REAL | REAL SOCIEDAD 2-3 VILLARREAL | JORNADA 14 DE LA LIGA Aggiornamenti e contenuti dedicati a Real Sociedad Temi più discussi: FC ZetaComo - Boomers | Highlights | Round 2 Streaming | DAZN IT; La Liga 2025/2026 ? Classifica ? Partite ? Risultati ? Notizie; Liga: vincono Villarreal e Alaves, l'Atletico Madrid di Simeone cade a Bilbao; Villarreal x Real Sociedad: dove guardare in diretta il 29esimo turno della Liga. Il Villarreal resta la sorpresa dell'anno in Liga: 3-1 alla Real Sociedad e terzo postoAltra vittoria pesante per il Villarreal di Marcelino, grande sorpresa di questa stagione in Liga spagnola. Il 3-1 rifilato alla Real Sociedad vale un. tuttomercatoweb.com Liga, Villarreal a ritmo Champions: cade la Real SociedadSeconda vittoria nelle ultime tre partite, terzo risultato utile consecutivo: all'Estadio de la Cerámica il Villarreal batte 3-1 la Real Sociedad nella ventinovesima giornata della Liga e si consolida ... msn.com FT: Villarreal 3-1 Real Sociedad FT: Cagliari 0-1 Napoli FT: Genoa 0-2 Udinese FT: Leipzig 5-0 Hoffenheim FT: Lens 5-1 Angers #LALIGA | #SerieA | #Bundesliga | #Ligue1 x.com Kenan Kodro con la maglia della Real Sociedad facebook