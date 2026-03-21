Villa di Briano finto comandante dei Carabinieri truffa anziani | scoperto e arrestato dopo la fuga

A Villa di Briano, la Polizia di Stato di Caserta ha fermato un giovane di 26 anni accusato di aver commesso una rapina impropria. L'arresto è stato eseguito dopo un intervento nel territorio comunale, che ha portato alla cattura dell'uomo, riconosciuto colpevole delle accuse mosse a suo carico. La vicenda ha coinvolto anche un individuo che si spacciava da comandante dei Carabinieri e truffava anziani.

La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato un giovane di 26 anni, ritenuto responsabile del reato di rapina impropria, al termine di un intervento effettuato nel comune di Villa di Briano. L’operazione è scattata dopo la segnalazione di una truffa ai danni di una coppia di anziani, che ha fatto intervenire gli agenti dei Commissariati di Casal di Principe e Aversa. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i truffatori hanno utilizzato la tecnica dello spoofing, simulando al telefono il numero della locale stazione dei Carabinieri. Durante la conversazione, un uomo qualificatosi falsamente come comandante ha convinto la donna a... 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Villa di Briano, finto comandante dei Carabinieri truffa anziani: scoperto e arrestato dopo la fuga Articoli correlati Il finto familiare in difficoltà e la fuga: due arresti per truffa agli anzianiFermati dalla Polizia di Stato di Cassino sull’A1 a bordo di una Fiat 500L: recuperati gioielli in oro per oltre 8mila euro sottratti a un’anziana in... Truffa del finto nipote, arrestato dai CarabinieriI carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Eboli hanno preceduto all’arresto di F. Una raccolta di contenuti su Villa di Briano finto comandante dei... Temi più discussi: Villa di Briano, successo per la compagnia Zigo Zago di Sperone con Ce penza mamma’; Maria Rosaria Boccia a processo a Pisa per truffa: 30mila euro per un finto locale di lusso a Napoli; Chi è ‘o polacco l’hacker prestato dai Licciardi ai Mazzarella; I sistemi del click: così il clan Mazzarella ha hackerato l’Italia. Villa di Briano, finto carabiniere tenta di truffare due anziani con la tecnica dello spoofing: arrestatoHa tentato la truffa del finto carabiniere, ma una volta a casa della vittima è stato scoperto da quest'ultima e dalla collaboratrice domestica presente, così si ... ilmattino.it VILLA DI BRIANO - Truffa del Finto Carabiniere ad una coppia di anziani: arrestato 26enne13:54:29 La Polizia di Stato di Caserta, ha arrestato un giovane di 26 anni, ritenuto responsabile del reato di rapina impropria, al termine di un intervento effettuato nel comune di Villa di Briano. casertafocus.net Ti aspettiamo : Strada Provinciale ,19 - 81030 Villa di Briano (CE) chiamando al 081 504 1196 oppure 3500243057 Servizio d' - facebook