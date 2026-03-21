VIDEO | Best of ROH Saturday Showcase del 20.032026
È stato pubblicato il nuovo episodio di Best of ROH Saturday Showcase, lo spettacolo prodotto dalla Ring of Honor. L’episodio, andato in onda il 20 marzo 2026, presenta una selezione di match storici della federazione, offrendo agli appassionati uno sguardo su incontri memorabili del passato. La rubrica viene trasmessa ogni settimana, mantenendo vivo l’interesse per la storia della compagnia.
Ecco l’episodio settimanale di Best of ROH Saturday Showcase, lo show della Ring of Honor che propone ogni settimana alcuni match del passato della compagnia. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
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