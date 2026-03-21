Vicchio le idee degli studenti di architettura per un ‘altro’ museo Casa di Giotto

Gli studenti di architettura dell’università di Firenze stanno studiando il Museo Casa di Giotto a Vicchio. La loro attenzione si concentra sulle possibili idee per un nuovo utilizzo o riqualificazione dell’edificio. Il progetto coinvolge il Dipartimento di Architettura e mira a proporre soluzioni innovative per il museo. La ricerca è in corso e riguarda l’area di Vicchio, in provincia di Firenze.

Vicchio (Firenze), 21 marzo 2026 - Il Museo Casa di Giotto oggetto di studio del Dida-Dipartimento di Architettura dell’università degli studi di Firenze. Un gruppo di studenti dei Laboratori di Progettazione Architettonica del Dida è stato in visita alla sede museale a Vespignano, nel comune di Vicchio. Insieme ai giovani universitari il coordinatore dei Laboratori, il prof. Fabio Fabbrizzi, il sindaco di Vicchio Francesco Tagliaferri e l’assessore alla Cultura Marco Gasparrini, il direttore del museo, la professoressa Giuseppina Carla Romby. Nel percorso di collaborazione che il Comune di Vicchio ha intrapreso con il Dipartimento di Architettura, un primo tema che viene affrontato, e su cui si metteranno alla prova gli aspiranti architetti, riguarda la ridefinizione allestitiva e museale della Casa di Giotto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vicchio, le idee degli studenti di architettura per un ‘altro’ museo Casa di Giotto Articoli correlati Vicchio, al teatro Giotto si entra a 'casa Morandi'Firenze, 21 gennaio 2026 - In arrivo a Vicchio un nuovo appuntamento della stagione teatrale, realizzata grazie alla collaborazione tra... Leggi anche: A Borgo San Lorenzo e Vicchio torna il Giotto Jazz Festival Aggiornamenti e notizie su Vicchio le idee degli studenti di... Discussioni sull' argomento Stasera pago io!, a Borgo San Lorenzo arriva La storia di Hansel e Gretel; Gli studenti della primaria di Borgo San Lorenzo portano in scena l’Odissea a Modo Nostro. I pugili Giotto, le pantere pattinatrici, i calciatori e gli altri. Vicchio si racconta «alla Panini»: l'album delle figurine degli sportivi del paese va a rubaMica la Serie A o la Champions League: Vicchio si fa il proprio album di figurine, con le foto degli sportivi di tutte le società del paese. «Questo album è un tributo alle nostre società sportive, ai ... corrierefiorentino.corriere.it Vicchio, al teatro Giotto si entra a 'casa Morandi'Firenze, 21 gennaio 2026 - In arrivo a Vicchio un nuovo appuntamento della stagione teatrale, realizzata grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la Fondazione Toscana Spettacolo. lanazione.it Notte stellata sul Rodano. Vincent van Gogh Forse è uno dei quadri più espressivi, ma per le ragioni, per le quali venne eseguito. Vincent era un patito di Giotto, della sua pittura che traghettava il medioevo, verso il cosiddetto modernismo... Giotto, uno dei mas facebook