Vicario Juve secondo Romano un altro club è molto vicino al portiere del Tottenham
Secondo Romano, un altro club si sta muovendo concretamente per il portiere del Tottenham, che attualmente ricopre il ruolo di vicario alla Juventus. La trattativa sembrerebbe essere a uno stadio avanzato e coinvolge una squadra di serie A. Al momento non ci sono dettagli ufficiali sulle cifre o sui tempi di definizione dell’accordo.
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