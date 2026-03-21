Secondo Romano, un altro club si sta muovendo concretamente per il portiere del Tottenham, che attualmente ricopre il ruolo di vicario alla Juventus. La trattativa sembrerebbe essere a uno stadio avanzato e coinvolge una squadra di serie A. Al momento non ci sono dettagli ufficiali sulle cifre o sui tempi di definizione dell’accordo.

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© Juventusnews24.com - Vicario Juve, secondo Romano un altro club è molto vicino al portiere del Tottenham

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