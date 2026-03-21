Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-03-2026 ore 20 | 25

Alle ore 20:25 del 21 marzo 2026, Astral infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. La redazione ha comunicato informazioni sulla situazione del traffico e sugli interventi in corso, offrendo un quadro preciso delle condizioni attuali. La comunicazione si rivolge agli automobilisti e ai pendolari che stanno affrontando le criticità sulla rete stradale regionale.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio su via Salaria per lavori è attiva o il restringimento di carreggiata l'altezza aeroporto di Roma Urbe che al momento crea code tra l'aeroporto e via dei Prati Fiscali direzione tangenziale est su via Casilina al momento ci sono code tra Borghesiana e finocchio entrambe le direzioni proseguendo su via Casilina può dell'altezza di San Cesareo in direzione di Valmontone che spostiamo su via Appia per traffico intenso Ci sono code l'altezza di Albano Laziale e Genzano di Roma In entrambe le lezioni anche su via Nettunense code. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-03-2026 ore 20:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 20:25Astral infomobilità mobilità un servizio della regione Lazio iniziamo dal raccordo anulare in carreggiata esterna con le Veline la Roma Fiumicino e... Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 20:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apertura e trasporto ferroviario sulla... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Viabilità Roma Regione Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 11:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 09:10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 10:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 19:10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-03-2026 ore 19:40Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio su via Salaria per lavori è attiva o il ... romadailynews.it Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali della Region ... online-news.it #Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede della Regione Lazio. In base alle eventuali modifiche della viabilità, potranno essere deviate o subire rallentamenti le linee di bus 71 x.com Regione Marche. . A Macerata, è stato inaugurato e aperto al traffico il nuovo sottopasso di via Roma, un'infrastruttura all’avanguardia che manda definitivamente in pensione il vecchio passaggio a livello e che rappresenta il successo di una complessa sin facebook