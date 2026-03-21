Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-03-2026 ore 19 | 40

Alle 19:40 del 21 marzo 2026, Astral infomobilità ha aggiornato sulla viabilità a Roma e nel Lazio. La redazione ha diffuso un servizio di informazione sul traffico locale, senza segnalare incidenti o variazioni significative. Le informazioni sono state fornite per aiutare gli automobilisti a orientarsi durante le ore serali, offrendo aggiornamenti sulle condizioni delle strade e sulle eventuali criticità in tempo reale.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio su via Salaria per lavori è attiva o il restringimento di carreggiata l'altezza aeroporto di Roma Urbe che al momento crea code tra l'aeroporto e via dei Prati Fiscali direzione tangenziale est su via Casilina al momento ci sono code tra Borghesiana e finocchio entrambe le direzioni proseguendo su via Casilina può dell'altezza di San Cesareo in direzione di Valmontone che spostiamo su via Appia per traffico intenso Ci sono code l'altezza di Albano Laziale e Genzano di Roma In entrambe le lezioni anche su via Nettunense code. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-03-2026 ore 19:40 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 19:40Astral infomobilità servizio della regione Lazio iniziamo ad andare a controllare in carreggiata esterna code a tratti dalla Roma è Roma sud e mentre... Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 19:40Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare code a tratti per... Contenuti utili per approfondire Viabilità Roma Regione Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 11:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 09:10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 10:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 19:10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-03-2026 ore 17:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare in carreggiata ... romadailynews.it Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali della Region ... online-news.it #Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede della Regione Lazio. In base alle eventuali modifiche della viabilità, potranno essere deviate o subire rallentamenti le linee di bus 71 x.com Regione Marche. . A Macerata, è stato inaugurato e aperto al traffico il nuovo sottopasso di via Roma, un'infrastruttura all’avanguardia che manda definitivamente in pensione il vecchio passaggio a livello e che rappresenta il successo di una complessa sin facebook