Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-03-2026 ore 16 | 25

Alle 16:25 di oggi, 21 marzo 2026, Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio. La redazione ha comunicato le ultime notizie riguardanti la situazione delle strade e i possibili disagi, fornendo informazioni utili per chi si sposta nella zona. Il servizio si rivolge ai cittadini che vogliono rimanere aggiornati sulle condizioni del traffico in tempo reale.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare in carreggiata interna si rallenta tra Cassia bis e Flaminia che spostiamo sul tratto Urbano della A24 ode tra Portonaccio e tangenziale est in direzione di Roma sull'Aurelia segnaliamo un incidente tra via di Malagrotta e via del Casal Lumbroso direzione raccordo anulare su via Flaminia a causa di un incidente Ci sono code tra via dei Due Ponti via Cassia nuova In entrambe le direzioni su via Salaria per lavori attivo il restringimento di carreggiata l'altezza aeroporto di roma-urbe che al momento creativo... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-03-2026 ore 16:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 16:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio iniziamo dal raccordo anulare dove in carreggiata... Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-03-2026 ore 16:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo della diramazione Roma nord è risolto... Altri aggiornamenti su Viabilità Roma Regione Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 11:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 09:10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 10:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 19:10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-03-2026 ore 15:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio rimosso incidente sul Raccordo Anulare ... romadailynews.it Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali della Region ... online-news.it #Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede della Regione Lazio. In base alle eventuali modifiche della viabilità, potranno essere deviate o subire rallentamenti le linee di bus 71 x.com Regione Marche. . A Macerata, è stato inaugurato e aperto al traffico il nuovo sottopasso di via Roma, un'infrastruttura all’avanguardia che manda definitivamente in pensione il vecchio passaggio a livello e che rappresenta il successo di una complessa sin facebook