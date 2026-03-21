Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-03-2026 ore 15 | 25

Alle ore 15:25 del 21 marzo 2026, Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità a Roma e nella Regione Lazio. La comunicazione è stata trasmessa dalla redazione di Astral Infomobilità, che fornisce quotidianamente informazioni sullo stato delle strade e sulle eventuali criticità in tempo reale. La nota riguarda le condizioni del traffico e eventuali disagi in corso nella zona.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio rimosso incidente sul Raccordo Anulare in carreggiata interna tra la Tiburtina e la Prenestina permangono i rallentamenti in esterna System coda dalla Roma Fiumicino alla via del mare e proseguendo si circola in carreggiata ridotta a causa di un mezzo pesante fermo che crea code dalla Ardeatina la Tuscolana sulla A1 firenze-roma tra Ponzano Romano e bivio per la diramazione Roma nord il fumo di un incendio Riduce la visibilità In entrambe le direzioni prestare la massima attenzione attenzione anche sulla A1 Roma Napoli in. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-03-2026 ore 15:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 15:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di infomobilità un servizio della regione Lazio Iniziamo dalla Cristoforo Colombo dobbiamo code per... Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-03-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione regolare sulle... Tutto quello che riguarda Viabilità Roma Regione Discussioni sull' argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 11:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 09:10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 10:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 19:10. Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali della Region ... online-news.it #Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede della Regione Lazio. In base alle eventuali modifiche della viabilità, potranno essere deviate o subire rallentamenti le linee di bus 71 x.com Regione Marche. . A Macerata, è stato inaugurato e aperto al traffico il nuovo sottopasso di via Roma, un'infrastruttura all’avanguardia che manda definitivamente in pensione il vecchio passaggio a livello e che rappresenta il successo di una complessa sin facebook