Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-03-2026 ore 13 | 25

Oggi alle 13:25, Astral infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio. La comunicazione riguarda le condizioni del traffico e eventuali interventi in corso nella zona, fornendo informazioni utili per chi si sposta in queste aree. La redazione continuerà a monitorare e aggiornare su eventuali sviluppi o modifiche alla situazione.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio rimosso incidente sul Raccordo Anulare in carreggiata interna tra la Tiburtina e la Prenestina permangono i rallentamenti in esterna System coda dalla Roma Fiumicino alla via del mare e proseguendo si circola in carreggiata ridotta a causa di un mezzo pesante fermo che crea code dalla Ardeatina la Tuscolana sulla A1 firenze-roma tra Ponzano Romano e bivio per la diramazione Roma nord il fumo di un incendio Riduce la visibilità In entrambe le direzioni prestare la massima attenzione attenzione anche sulla A1 Roma Napoli in. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-03-2026 ore 13:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 13:25Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio incidenti in A1 sulla direttrice... Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-03-2026 ore 13:25Astral infomobilità di nuovo Bentrovati col informazione con il traffico in tempo reale di Astral infomobilità servizio della regione Lazio... Contenuti utili per approfondire Viabilità Roma Regione Discussioni sull' argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 11:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 09:10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 10:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 19:10. Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali della Region ... online-news.it #Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede della Regione Lazio. In base alle eventuali modifiche della viabilità, potranno essere deviate o subire rallentamenti le linee di bus 71 x.com Regione Marche. . A Macerata, è stato inaugurato e aperto al traffico il nuovo sottopasso di via Roma, un'infrastruttura all’avanguardia che manda definitivamente in pensione il vecchio passaggio a livello e che rappresenta il successo di una complessa sin facebook