Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-03-2026 ore 09 | 40

Alle 09:40 di oggi, la rete di viabilità a Roma e nel Lazio è stata aggiornata da Astral infomobilità. La redazione ha fornito un servizio di aggiornamento sulle condizioni del traffico e sulla situazione attuale delle strade, offrendo informazioni utili a chi si sposta nel territorio regionale. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato comunicato riguardo alle eventuali criticità o interventi in corso.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio colazione regolare sulle principali strade e autostrade della nostra regione riaperta la corsia centrale di via Cristoforo Colombo verso Ostia chiusa per un incidente avvenuto La notte scorsa nel tratto da via Pontina raccordo anulare per le altre notizie su via Salaria resta attivo per lavori il restringimento di carreggiata all'altezza dell'aeroporto di Roma Urbe possibili rallentamenti nelle ore di traffico nel tratto compreso tra Fidene e via dei Prati Fiscali in direzione tangenziale est passiamo il trasporto pubblico. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-03-2026 ore 09:40 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2026 ore 09:40Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare in... Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 09:40Astral infomobilità Un saluto Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio ho risolto l'incidente sulla A1... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Viabilità Roma Regione Discussioni sull' argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 11:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 09:10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 10:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 19:10. Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali della Region ... online-news.it #Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede della Regione Lazio. In base alle eventuali modifiche della viabilità, potranno essere deviate o subire rallentamenti le linee di bus 71 x.com Regione Marche. . A Macerata, è stato inaugurato e aperto al traffico il nuovo sottopasso di via Roma, un'infrastruttura all’avanguardia che manda definitivamente in pensione il vecchio passaggio a livello e che rappresenta il successo di una complessa sin facebook