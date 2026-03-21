Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-03-2026 ore 08 | 40

Alle 8:40 di questa mattina, la rete viaria di Roma e del Lazio è stata monitorata da Astral Infomobilità, che ha diffuso aggiornamenti sulla situazione del traffico. La redazione ha fornito un quadro in tempo reale delle condizioni delle strade, con informazioni sulla circolazione e eventuali criticità presenti nel territorio. Il servizio si rivolge agli utenti della strada e a chi si sposta nella regione.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione volare sulle principali strade e autostrade della nostra regione Fatta eccezione sul Raccordo Anulare in carreggiata interna per un veicolo in panne code tra Prenestina e Casilina per un incidente avvenuto nella notte rimane chiusa la corsia centrale di via Cristoforo Colombo verso Ostia nel tratto dalla via Pontina raccordo anulare le altre notizie su via Salaria resta attivo per i lavori in cemento di carreggiata all'altezza dell'aeroporto di Roma Urbe possibili rallentamenti nelle ore di maggior traffico nel. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-03-2026 ore 08:40 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 08:40Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio riapertura incidente in A1 sulla... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-03-2026 ore 08:40Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con le code sulla Pontina... Altri aggiornamenti su Viabilità Roma Regione Discussioni sull' argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 11:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 19:10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-03-2026 ore 16:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-03-2026 ore 07:25. Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali della Region ... online-news.it #Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede della Regione Lazio. In base alle eventuali modifiche della viabilità, potranno essere deviate o subire rallentamenti le linee di bus 71 x.com Regione Marche. . A Macerata, è stato inaugurato e aperto al traffico il nuovo sottopasso di via Roma, un'infrastruttura all’avanguardia che manda definitivamente in pensione il vecchio passaggio a livello e che rappresenta il successo di una complessa sin facebook