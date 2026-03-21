Via Belfiore sarà riasfaltata entro luglio per riparare buche e ridurre le vibrazioni. L’intervento è stato annunciato dall’amministrazione comunale, che ha confermato l’avvio dei lavori nel breve termine. La riqualificazione riguarda l’intera strada, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di circolazione e di sicurezza per gli automobilisti e i pedoni. I dettagli sul cronoprogramma verranno comunicati nelle prossime settimane.

"Via Belfiore sarà riasfaltata e i lavori partiranno entro luglio". Questo il succo risposta – arrivata nella seduta di ieri della commissione consiliare 8 ’Lavori pubblici, porto, grandi infrastrutture, Pnrr, geologico-protezione civile e subsidenza, mobilità e viabilità’, presieduta dal consigliere Igor Gallonetto – dell’assessore Massimo Cameliani all’annosa questione delle buche e delle vibrazioni sollevata dai residenti della via. A farsi portavoce delle richieste è stato il consigliere di Fratelli d’Italia Falco Caponegro, che ha ricordato "le condizioni pessime della via" – l’esperto convocato ha contato 54 buche in un tratto di 106 metri – e il problema delle "vibrazioni, con distacco di intonaco, al passaggio di mezzi pesanti, come autobus e camion per la raccolta rifiuti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Via Belfiore sarà riasfaltata. Stop a buche e vibrazioni: "Lavori al via entro luglio"

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