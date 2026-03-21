Via all’operazione salvezza Cremonese serve coraggio

La Cremonese ha annunciato l’avvio di un’operazione salvezza con il ritorno di Marco Giampaolo come allenatore dopo più di dieci anni. La squadra, attualmente al terzultimo posto a tre punti dal Lecce, si prepara a una partita cruciale che potrebbe decidere il suo destino in classifica. La sfida rappresenta un passo importante per tentare di evitare la retrocessione.

Il ritorno di Marco Giampaolo dopo oltre dieci anni si aprirà con una sfida che la Cremonese, attualmente al terzultimo posto a -3 dal Lecce, non può sbagliare se vuole tenere in vita le speranze in chiave-salvezza. A partire dalle 15 a Parma si affronteranno due squadre che sono chiamate a compiere un passo in avanti, anche se la formazione che in questo momento rischia grosso è quella grigiorossa. Gli emiliani sono reduci dal pesante 4-1 patito a Torino e devono far ripartire la loro marcia se non vogliono farsi risucchiare nella zona calda della classifica. Ben più preoccupante è la situazione in casa di una Cremonese che non vince dallo... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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