Via ai lavori per ’mitigare’ il depuratore

Sono iniziati i lavori di miglioramento dell’impianto di depurazione di Cap Evolution a Pero. Gli interventi prevedono interventi tecnici per ottimizzare il funzionamento dell’impianto e ridurre eventuali impatti ambientali. Le operazioni sono state avviate questa settimana e coinvolgono tecnici specializzati che lavorano sull’impianto per effettuare le modifiche previste. L’obiettivo è migliorare la qualità del trattamento delle acque reflue.

Al via gli interventi di miglioramento dell’impianto di depurazione di Cap Evolution a Pero. Il depuratore di via Leonardo da Vinci, uno dei principali della rete di depurazione della Città metropolitana di Milano, serve numerosi comuni della zona nord-ovest del capoluogo e rappresenta un’infrastruttura fondamentale per il trattamento delle acque reflue. Dopo campagne di indagini sull’aria e questionari distribuiti ai cittadini che indicavano il depuratore come una delle possibile cause dei cattivi odori, nei mesi scorsi Gruppo Cap e Comune di Pero avevano siglano un protocollo d’intesa per migliorare la salvaguardia dell’ambiente e del benessere dei cittadini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Via ai lavori per ’mitigare’ il depuratore Articoli correlati Al via i lavori per il depuratore in località Macchia: "Fondamentale per un nuovo sviluppo dell'are"L’intervento riguarda la riattivazione e l’adeguamento funzionale dello schema fognario e del presidio depurativo, con l’obiettivo di garantire un... A lezione nel depuratore. Camisano apre ai giovani: "Uno spazio per educare"Il depuratore di Camisano apre le sue porte e si trasforma in uno spazio educativo: è nato il nuovo percorso didattico ‘La fabbrica di acqua pulita’,... Approfondimenti e contenuti su Via ai lavori per 'mitigare' il... Temi più discussi: Ospedale San Paolo, maxi piano da 110 milioni: via ai lavori per il 'nuovo' polo sanitario; Bari, via ai lavori per il mercato del pesce: tra banconi e bar, ecco come rinasce il molo San Nicola; Via ai lavori per la nuova rotatoria sulla Briantea: ecco come sarà; Cupra, via ai lavori per la scuola. Sanremo, il 30 marzo il via ai lavori della rotatoria di San MartinoIl cantiere durerà 4 mesi. A settembre il collegamento tra via Vesco e via Gavagnin: Portosole pronta a pubblicare la gara d’appalto ... ilsecoloxix.it Ospedale San Paolo, maxi piano da 110 milioni: via ai lavori per il 'nuovo' polo sanitarioInizieranno ufficialmente tra pochi giorni, il 1° aprile, i lavori di riqualificazione dell'ospedale San Paolo di Milano, uno dei due presidi dell'Asst Santi Paolo e Carlo. Il piano di intervento prev ... milanotoday.it Volley A3/M, via i playoff: Castellana a Cagliari per gara 1 ottavi Prima battuta alle ore 18 di domenica 22 marzo 2026 al Pala Pirastu: si gioca con la formula di andata, ritorno ed eventuale golden set facebook Via libera agli investimenti sui giovani, #Gravina: “Risorse assegnate in linea con il nuovo progetto tecnico della FIGC" x.com