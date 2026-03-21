Verso un colpo di coda dell’inverno | goccia fredda in agguato torna la neve

A Firenze, il 21 marzo 2026, si registra un possibile ritorno dell'inverno con la presenza di una goccia fredda in agguato. Le previsioni indicano un calo delle temperature e un aumento delle perturbazioni atmosferiche, con neve che potrebbe scendere fino alle zone collinari. Il sole e le temperature miti della primavera sembrano temporaneamente mettere da parte le condizioni climatiche più fredde.

Firenze, 21 marzo 2026 – Il sole e le miti temperature primaverili potrebbero lasciare spazio a un possibile colpo di coda dell’inverno, con cali delle temperature, intensificarsi delle perturbazioni e anche neve fino a quote collinari. Sono queste in sintesi le previsioni meteo del Consorzio LaMMA per la settimana che va lunedì 23 fino a domenica 29 marzo. In questi giorni gli esperti prevedono il passaggio di una perturbazione che inizialmente sembrava veloce, ma che invece potrebbe rivelarsi più lenta del previsto. E anzi, da metà settimana si attende una fase di tempo instabile duratura con un sensibile calo delle temperature. Meteo Toscana, verso un colpo di coda dell'inverno? Le previsioni del Lamma Le immagini dal satellite. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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