Verso le elezioni tra gli osservatori dell’Osce l’ex interprete di Putin

A pochi giorni dalle elezioni, l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) ha deciso di affidare la presidenza a un ex interprete di Putin. Questa scelta ha suscitato proteste e critiche da parte di diversi osservatori e attivisti, che contestano la nomina. La decisione ha generato discussioni pubbliche e ha alimentato le tensioni sul ruolo dell’organizzazione nel monitoraggio del processo elettorale.

Ungheria Proteste e critiche contro la scelta dell’organizzazione intergovernativa Osce di far presiedere la propria missione di monitoraggio delle elezioni ungheresi (12 aprile) a Daria Boyarskaya Ungheria Proteste e critiche contro la scelta dell’organizzazione intergovernativa Osce di far presiedere la propria missione di monitoraggio delle elezioni ungheresi (12 aprile) a Daria Boyarskaya Proteste e critiche contro la scelta dell’organizzazione intergovernativa Osce di far presiedere la propria missione di monitoraggio delle elezioni ungheresi (12 aprile) a Daria Boyarskaya, già interprete per il Cremlino (aveva tradotto un incontro fra Putin e Trump nel 2019 in Giappone). 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Verso le elezioni, tra gli osservatori dell’Osce l’ex interprete di Putin Articoli correlati Verso le elezioni, l'incontro tra centro sinistra e civiche. Donati chiede le primarieIl primo incontro viene giudicato positivamente dai vari interlocutori, serviranno altri vertici per andare avanti con il progetto. Verso le elezioni, confronto sereno tra centro sinistra e civiche. Donati chiede le primariePer la prima volta la coalizione di centro sinistra si è incontrata con le liste civiche e i partiti che fanno parte del progetto che ruota intorno a... Una selezione di notizie su Verso le elezioni tra gli osservatori... Temi più discussi: Verso le elezioni 2027: tra nuovi nomi, prese di posizione e fantapolitica; Elezioni 2026. Marcianise verso il voto: quattro ipotesi in campo tra alleanze fragili e progetti civici; Pistoia verso le elezioni/1. Stefania Nesi: Il lavoro e la qualità della vita delle persone devono tornare al centro della politica; Agrigento al bivio di maggio: la febbre delle liste tra corsa contro il tempo e grandi elettori. Verso le elezioni. Conaps: Ampie convergenze tra professioni sanitarie e forze politicheÈ questo l’esito dell’incontro promosso a Roma dal Coordinamento nazionale delle professioni sanitarie per presentare alle forze politiche il proprio Manifesto. Le due priorità: l’istituzione degli ... quotidianosanita.it Verso le elezioni. Tra gli infermieri 13 candidatiL’elenco provvisorio, fornito dall’Ipasvi, vede in prima linea la presidente della Federazione degli Infermieri, Annalisa Silvestro, che correi per il Pd al Senato in Lombardia. Insieme a lei, altri ... quotidianosanita.it Si va verso la chiusura di stagione invernale nel Primiero. Il finale affidato a tre eventi tra sci alpino, freeride e scialpinismo - facebook.com facebook 20/3/26. Dopo la messa, in serata, verso le 21, nella stessa chiesa p. Ermes Ronchi ha proposto approfondite e stimolanti riflessioni sulla figura straordinaria di S. Giuseppe, uomo "giusto", sposo di Maria, custode del Figlio di Dio, patrono della Chiesa univers x.com