Verissimo di Silvia Toffanin ospiti ed anticipazioni di sabato 21 e domenica 22 marzo 2026

Sabato 21 e domenica 22 marzo 2026, va in onda un nuovo appuntamento con Verissimo, il programma di interviste condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. La puntata include interviste a vari ospiti e anticipazioni su quanto sarà trasmesso. La trasmissione si propone di offrire approfondimenti e incontri con personaggi noti, mantenendo un tono diretto e accessibile.

Torna l’appuntamento con Verissimo, il rotocalco televisivo di interviste presentato da Silvia Toffanin nel pomeriggio di Canale 5. Scopriamo insieme gli ospiti e le anticipazioni delle puntate in onda: sabato 21 e domenica 22 marzo 2026. Verissimo, interviste ed ospiti della puntata di oggi: sabato 21 marzo 2026. Oggi, sabato 21 marzo 2026 dalle ore 16.30 torna Verissimo, il programma di interviste presentato da Silvia Toffanin su Canale 5. La puntata del sabato prende il via con l’intervista – ritratto a Jasmine Trinca, attrice e regista di grandissimo talento che torna nelle sale cinematografiche con il nuovo film “Gli occhi degli altri”. In studio poi è la volta di Michela Moioli, la campionessa di snowboard protagonista delle Olimpiadi Invernali di “Milano Cortina”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Verissimo di Silvia Toffanin, ospiti ed anticipazioni di sabato 21 e domenica 22 marzo 2026 Articoli correlati Verissimo di Silvia Toffanin, ospiti ed anticipazioni di sabato 21 e domenica 22 febbraio 2026Verissimo, il rotocalco televisivo di interviste condotto da Silvia Toffanin torna nel pomeriggio di Canale 5. Verissimo di Silvia Toffanin, ospiti ed anticipazioni di sabato 7 e domenica 8 marzo 2026Torna Verissimo, il rotocalco televisivo di interviste presentato da Silvia Toffanin su Canale 5. Tutto quello che riguarda Verissimo di Silvia Toffanin ospiti ed... Temi più discussi: Verissimo: Silvia Toffanin ricorda Enrica Bonaccorti Video; 'Verissimo' domenica 15 marzo, gli ospiti di oggi e il ricordo di Enrica Bonaccorti; Verissimo, gli ospiti del 14 e 15 marzo, da Camila Giorgi a Ilary Blasi; Verissimo: gli ospiti di Silvia Toffanin sabato 21 e domenica 22 marzo. Verissimo: gli ospiti di Silvia Toffanin sabato 21 e domenica 22 marzoChi vedremo e quali storie ascolteremo nello studio televisivo di Canale 5 questo weekend ... msn.com Verissimo di Silvia Toffanin, ospiti ed anticipazioni di sabato 7 e domenica 8 marzo 2026Torna Verissimo, il rotocalco televisivo di interviste presentato da Silvia Toffanin su Canale 5: ospiti e interviste del 7 e 8 marzo 2026. superguidatv.it Grazie per essere stati con noi oggi La nostra Silvia Toffanin vi aspetta DOMANI alle 15.30 su #Canale5 con una super puntata domenicale di #Verissimo! - Make-up @laleti.makeup Hair @domehair Stylist @susanna_ausoni Look @_mantu_official_ @d facebook