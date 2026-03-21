Vedrai vedrai | il mito e il dramma di Luigi Tenco rivivono a teatro

Sabato sera al Teatro Comunale di Bucine, la stagione “Storie condivise” porta in scena il mito e il dramma di Luigi Tenco. L’evento fa parte di un ciclo che unisce arte, memoria e linguaggi diversi, creando un momento di spettacolo che coinvolge il pubblico nel racconto della vita e delle emozioni legate al cantautore. La rappresentazione si inserisce nel programma che prosegue con altre iniziative teatrali.

Sabato sera a tutto teatro. Prosegue la Stagione del Teatro Comunale di Bucine “Storie condivise” che intreccia arte, memoria, linguaggi e visioni. Un racconto collettivo che parla al presente e lo trasforma. Questa sera alle 21, Diesis Teatrango rende omaggio a Luigi Tenco con Io sono uno, interpretato da Filippo Mugnai e Silvio Trotta. Un viaggio teatrale e musicale tra parole e note, per restituire la forza e la malinconia di una figura poetica e ribelle, regia Barbara Petrucci. "Sedut!" è il titolo della stagione teatrale (1996) 2026 del teatro di Anghiari che parte stasera alle 21 con Anghiari dance hub e "Graziosissimo" di Laura Gazzani con Francesca Rinaldi, Jessica Russo, Nicolò Giorgini musica Lorenzo Lucchetti styling e costumi Laura Tipo accompagnamento artistico Aurelio Di Virgilio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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