A Varese, durante il 16° Festival Dantesco, i bambini hanno partecipato a un’attività che ha trasformato la letteratura classica in un linguaggio visivo. La tappa locale ha visto giovani coinvolti in momenti creativi dedicati a Dante, permettendo loro di esprimere concetti attraverso disegni e rappresentazioni. L’evento si è svolto nel cuore della provincia, attirando l’attenzione di molte famiglie e scuole della zona.

Nel cuore della provincia di Varese, la letteratura classica si è trasformata in un linguaggio visivo accessibile ai più giovani durante la tappa locale del 16° Festival Dantesco. La manifestazione si è svolta nel tardo pomeriggio di giovedì 19 marzo presso il Cinema Nuovo, dove circa 300 persone hanno assistito alla proiezione dei cortometraggi realizzati da scuole locali. Il primo posto è andato al corto Pace amore e fantasia della scuola primaria Pascoli di Cazzago Brabbia e Inarzo, mentre la scuola Battisti di Oggiona ha ottenuto il secondo classificato con il film intitolato Mostri. Questa iniziativa non è un semplice esercizio scolastico, ma rappresenta un ponte tra l’eredità culturale lombarda e le nuove generazioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Varese: i bambini creano la pace con Dante

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