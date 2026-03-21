Vanna Boschetti Locci compie 90 anni e viene celebrata con diversi riconoscimenti. È stata insignita dell’onorificenza di Maestra del Lavoro e ha presentato la candidatura al Premio Contessa Emilia 2026. Inoltre, ha partecipato a iniziative sociali con Fidapa, contribuendo alla nascita e allo sviluppo di progetti a Empoli e coinvolgendo anche a livello nazionale.

EMPOLI Dal conferimento dell’onorificenza di Maestra del Lavoro alla candidatura al Premio Contessa Emilia 2026, passando per l’impegno sociale con Fidapa che ha contribuito a far nascere e sviluppare a Empoli svolgendo un ruolo attivo e propositivo sia a livello locale che nazionale. Tre tappe fondamentali della vita di Vanna Boschetti Locci, che oggi compie 90 anni. A fargli gli auguri per questo straordinario traguardo sono i figli Francesco e Giovanni con le nuore Mari Rita e Carlotta. Sposata da 50 anni con Lorenzo Locci, Vanna Boschetti Locci è stata una figura di riferimento per la crescita civile, professionale e sociale del territorio empolese e un esempio emblematico di affermazione della donna in ambiti storicamente caratterizzati da una forte presenza maschile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vanna Boschetti Locci . I 90 anni della direttrice

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