Vallefoglia stop alla quota Anci | Non ci tutela

Il consiglio comunale di Vallefoglia ha deciso di non aderire all'Associazione Nazionale Comuni Italiani nel 2026. La decisione è stata presa durante l’ultima seduta, in cui il voto ha confermato l’uscita dall’organizzazione. La scelta risponde alla volontà di non far parte dell’Anci, ritenendola non più utile per il Comune. La delibera è stata approvata all’unanimità dai membri presenti.

Il comune di Vallefoglia non aderirà a Anci nel 2026. Il consiglio comunale, l’altra sera ha votato all’unanimità la sospensione del pagamento della quota di adesione all’associazione nazionale dei Comuni, come segno di protesta in seguito alla scarsa tutela e rappresentatività che, secondo il sindaco Palmiro Ucchielli, è stata data alle istanze della Valle del Foglia e del Montefeltro presso il Governo in seguito all’esclusione di questi territori dall’elenco delle aree collinari e montane. "Il comune di Vallefoglia comprende tre borghi storici, Colbordolo, Montefabbri e Sant’Angelo in Lizzola, caratterizzati da forti pendenze collinari,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vallefoglia, stop alla quota Anci: "Non ci tutela" Articoli correlati Leggi anche: Il Volley Bergamo 1991 riparte da Treviglio: sfida a Vallefoglia per riprendere quota Leggi anche: Anvcg e Anci, l'Italia si illumina di blu per chiedere stop alle bombe sui civili Contenuti utili per approfondire Vallefoglia stop alla quota Anci Non ci... Discussioni sull' argomento Vallefoglia, stop alla quota Anci: Non ci tutela; Vallefoglia ricorre al TAR e valuta lo stop ad ANCI Marche; Comuni montani, esclusi all’attacco: Ricorso al Tar e addio all’Anci. Occhio alla Notizia. . L’Itinerario della Bellezza, progetto di Confcommercio Marche Nord di promozione turistica, cresce e arriva a 31 Comuni. Entra Vallefoglia con i suoi tre castelli, tra storia, cultura e turismo esperienziale. facebook Nono trofeo di fila per l’Italia: Vallefoglia straccia il Panathinaikos e vince la Challenge Cup x.com