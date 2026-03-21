Valentina uccisa con 19 coltellate Vincenzo le ha mentito per anni | le nascose di essere padre di due figli

Valentina è stata uccisa con diciannove coltellate, tra cui due fendenti profondi alla giugulia, nella sua camera da letto. Vincenzo, l’accusato, ha ammesso di aver mentito per anni riguardo alla sua paternità, nascondendo di essere padre di due figli. La vicenda si è svolta sotto gli occhi di chi conosceva la coppia, con dettagli che stanno emergendo nel corso delle indagini.

Diciannove coltellate, due fendenti profondi sulla giugulare, hanno posto fine alla vita di Valentina Sarto nella camera da letto. Il luogo che univa l’intimità più profonda della sua relazione con Vincenzo Dongellini si è rivelato un vero mattatoio per la povera donna di 41 anni, uccisa dal marito nell’abitazione di Via Pescaria a Bergamo nella mattina del 18 marzo. Quella che per lei era una storia d’amore, tanto da subire violenze e proteggere il suo amato, si sta sempre più svelando come una relazione scandita di bugie e di falsità. “Per sei anni lui ha fatto passare per nipoti i due figli (avuti da una precedente relazione), mentendole”, racconta la madre di Valentina, Lia Ventura. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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