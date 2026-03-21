Valanga in Alto Adige maxi operazione di salvataggio con sei elicotteri | Due morti e cinque feriti

Una valanga si è staccata in val Ridanna, in Alto-Adige, coinvolgendo diverse persone. Sei elicotteri sono stati impiegati nel maxi intervento di salvataggio. Le autorità hanno confermato due decessi e cinque feriti, di cui tre in condizioni gravi e due in modo lieve. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso per individuare eventuali altri dispersi.

È di due morti, tre feriti gravi e due lievi il bilancio definitivo della valanga in val Ridanna, in Alto-Adige. Lo comunica la Centrale di emergenza di Bolzano. La slavina si è staccata alle ore 11:40 a 2.445 metri di quota e ha coinvolto complessivamente 25 scialpinisti, che in quel momento si trovavano sul pendio. La maggior parte fortunatamente è stata però solo sfiorata dalle masse nevose. Sul posto sono giunti con gli elicotteri gli uomini del soccorso alpino Cnsas, Alpenverein e Guardia di finanza, con delle unità cinofile, come anche i vigili del fuoco della zona. Dopo il distacco della slavina, poco prima delle ore 12, erano stati allertati gli ospedali di Bolzano, Merano, Bressanone e di Innsbruck in Austria. 🔗 Leggi su Open.online

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Sarebbe di due morti e un ferito grave il bilancio provvisorio della valanga in val Ridannna in Alto Adige. Due scialpinisti sono stati recuperati morti dalle masse nevose, mentre un altro è stato portato dall'elicottero di soccorso austriaco Christophorus alla Clin facebook

Maxi intervento per una valanga in Alto Adige: 2 morti e un ferito grave in Val Ridanna. Il bilancio è provvisorio. Sul posto sei elicotteri e un'ottantina di soccorritori #ANSA x.com