Una valanga si è staccata sul Tallone Grande a Racines, in Alto Adige, coinvolgendo dieci persone. Sul luogo sono presenti squadre di soccorso che stanno lavorando per mettere in sicurezza i dispersi e garantire l’assistenza necessaria. La zona è stata immediatamente delimitata e sono in corso le operazioni di ricerca e salvataggio. Non sono ancora stati comunicati dettagli sui feriti o sulle condizioni delle persone coinvolte.

È in corso una vasta operazione di soccorso in Alto Adige, sul Tallone Grande, a Racines, dove nella mattinata di sabato 21 marzo, intorno alle 11:40, una valanga ha travolto dieci persone. Dalle prime informazioni emerse, le persone coinvolte nell’incidente sarebbero tutte munite di artva, il dispositivo di localizzazione fondamentale per la ricerca dei dispersi sotto la neve. L’episodio è avvenuto ad una quota di 2.300 metri. Al momento è in corso l’intervento di salvataggio, coadiuvato da cinque elicotteri. A supporto è stata allertata anche la centrale operativa di Innsbruck, così come è stata effettuata la richiesta di posti letto in terapia intensiva presso gli ospedali di Merano, Bolzano e Bressanone. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Valanga in Alto Adige a Racines travolge dieci persone, in corso maxi operazione di salvataggio: la situazione

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