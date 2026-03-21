Una valanga si è verificata in Alto Adige coinvolgendo 25 scialpinisti. Due persone sono decedute mentre altre cinque sono rimaste ferite; tre di queste sono in condizioni gravi e sono state ricoverate negli ospedali locali. La dinamica dell’incidente ha portato all’intervento delle squadre di soccorso presenti sul posto.

AGI - Due persone sono morte e altre cinque sono rimaste ferite per una valanga in Alto Adige. Tre feriti sono stati ricoverati in gravi condizioni negli ospedali altoatesini. Sono complessivamente 25 gli scialpinisti - di più gruppi - coinvolti ma gran parte di loro è stata solo sfiorata. La valanga è caduta sulla 'Hohe Ferse' (Tallone Grande), montagna tra Val Ridanna e la Val di Racines. Lo riferisce l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige. La slavina si è staccata a 2.445 metri. Impegnati circa 80 soccorritori e cinque gli elicotteri impiegati, i tre Pelikan altoatesini, eliambulanza Aiut Alpin Dolomites ed Heli C1 di Innsbruck. In quella zona oggi il pericolo valanghe era 'moderato' di grado 2 su una scala che va da 0 a 5. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Valanga in Alto Adige, 25 scialpinisti coinvolti e 2 morti. Cinque feriti, tre sono gravi

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