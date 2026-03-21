Valanga in Alto Adige 10 scialpinisti coinvolti Almeno due morti e un disperso

Da agi.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una valanga in Alto Adige ha coinvolto circa dieci scialpinisti, secondo le prime informazioni disponibili. Al momento, sono stati recuperati due corpi senza vita e uno è ancora disperso. I soccorritori sono intervenuti sul posto per le operazioni di ricerca e recupero. La zona interessata è stata chiusa e le autorità stanno coordinando le operazioni di soccorso.

AGI - Una decina di scialpinisti, stando alle prime frammentarie informazioni, è stata travolta da una valanga in Alto Adige e almeno due sono stati estratti senza vita. Lo hanno riferito all'AGI i soccorritori che sono ancora presenti sul luogo dove è avvenuto il distacco, aggiungendo che ci sono anche un disperso e due feriti gravi. La zona interessata dalle operazioni di soccorso è Racines, precisamente il Tallone Grande. Cinque gli elicotteri impiegati nelle ricerche di eventuali persone rimaste sotto la neve.  Il distacco. Il distacco della valanga è avvenuto circa alle ore 11.30 sulla 'Hohe Ferse' (Tallone Grande), montagna di 2.669 metri sul crinale tra la val Ridanna e la val di Racines (Flading-Vallettina). 🔗 Leggi su Agi.it

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