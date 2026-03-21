Una casa di produzione indipendente ha annunciato che l’attore Val Kilmer tornerà a recitare in un nuovo film intitolato ‘As Deep as the Grave’. La sua immagine sarà ricostruita interamente grazie all’uso dell’intelligenza artificiale, che ha permesso di riprodurre il suo volto e le sue espressioni. La notizia ha suscitato curiosità e discussioni sull’utilizzo di questa tecnologia nel cinema.

La casa di produzione indipendente First Line Films ha recentemente annunciato che l’attore Val Kilmer “rivivrà” sul grande schermo nel film ‘As Deep as the Grave’ grazie all’uso dell’intelligenza artificiale. Era stato scritturato prima della morte, ma a causa della sua malattia non aveva potuto girare neanche una scena. Proprio per questo, pare avesse dato il consenso all’uso dell’AI per permettergli comunque – dopo la sua scomparsa – di interpretare il ruolo di Padre Fintan, un prete cattolico nativo americano. Non appena ho letto la notizia, non ho potuto fare ameno di riflettere su quanto l’AI stia cambiando le nostre vite, in maniera lenta e progressiva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Val Kilmer ‘risorge’ grazie all’Ai. Detta così, suona bene ma qualcosa non va

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Val Kilmer sul grande schermo ad un anno dalla sua morte grazie all'AI x.com