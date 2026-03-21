Usa apertura temporanea | petrolio iraniano già in transito

Gli Stati Uniti hanno concesso un'autorizzazione temporanea di 30 giorni per la vendita di petrolio iraniano già in transito. Questa decisione permette che il petrolio continui la sua strada senza ostacoli immediati. La misura riguarda un permesso limitato nel tempo, senza ulteriori dettagli sulla durata oltre i trenta giorni. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda le operazioni di commercio di petrolio iraniano.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Autorizzazione limitata per 30 giorni. Gli Stati Uniti hanno deciso di concedere un via libera temporaneo alla vendita di petrolio iraniano già in navigazione, introducendo una misura valida per 30 giorni. A chiarirlo è stato il segretario al Tesoro Scott Bessent, che ha definito il provvedimento “mirato, circoscritto e di breve durata”. L’autorizzazione riguarda esclusivamente il petrolio già bloccato in mare, senza alcuna possibilità di avviare nuove esportazioni o incrementare la produzione. Obiettivo: stabilizzare i mercati energetici. Secondo l’amministrazione statunitense, questa scelta mira a immettere rapidamente nuove quantità di greggio nei mercati globali, contribuendo a contenere le tensioni sull’offerta. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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