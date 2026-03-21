Urbino | Inria dedica il software Cadp 2026 alla ricerca

L’Istituto Nazionale di Grenoble ha deciso di dedicare le versioni del software Cadp del 2026 all’università di Urbino. Questa scelta rappresenta un riconoscimento internazionale per l’ateneo, che si distingue nel settore della ricerca informatica e matematica applicata. Il software Cadp è uno strumento utilizzato nel campo della teoria dell’automazione e delle scienze informatiche.

Un prestigioso riconoscimento internazionale arriva dall’Istituto Nazionale per la ricerca su informatica, teoria dell’automazione e matematica applicata di Grenoble, che ha deciso di intitolare le versioni del software Cadp del 2026 all’ateneo di Urbino. Questa scelta segna un momento di svolta per la ricerca sulla programmazione concorrente, confermando il ruolo centrale dell’Università di Urbino nello sviluppo di strumenti critici per la sicurezza dei sistemi digitali. L’annuncio giunge in un . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Urbino: Inria dedica il software Cadp 2026 alla ricerca Articoli correlati Leggi anche: Quando l’ingegneria si dedica alla ricerca Pesaro Urbino: Sinistra per Urbino punta a pubblica gestione dell’acqua e stop nuovi invasi per crisi idrica.Pesaro, 18 febbraio 2026 – Sinistra per Urbino lancia una sfida sulla gestione delle risorse idriche nella provincia, contestando la logica del...