Una mappa della Rollando

Una mappa della Rollando non si propone come un saggio o una guida tecnica, ma invita a ascoltare con attenzione e senza timori, lasciandosi sorprendere da ciò che scopre. È un percorso aperto a chi desidera esplorare senza pregiudizi, offrendo uno spazio di scoperta e di ascolto che invita a lasciarsi coinvolgere.

Non è un saggio accademico né una guida per specialisti, ma un invito ad ascoltare senza timori, lasciandosi sorprendere. Con ‘Gattopardi verdi e altre curiosità musicali’, la violista spezzina Anna Rollando costruisce una sorta di mappa narrativa per orientarsi nel mondo della musica, tra aneddoti, intuizioni e percorsi d’ascolto capaci di avvicinare anche i non addetti ai lavori. Musicista dalla carriera articolata, Rollando ha collezionato centinaia di esibizioni attraversando generi e contesti diversi, dalle esperienze con Rondò Veneziano al Teatro dell’Opera di Roma, fino alle collaborazioni con artisti come Massimo Ranieri e il premio Oscar Ennio Morricone. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Una mappa della Rollando Articoli correlati Battlefield 6, il trailer della Stagione 2 mostra nuove armi, veicoli, una mappa ed intensi combattimentiBattlefield Studios ha pubblicato il trailer ufficiale della Stagione 2 di Battlefield 6, anticipando un aggiornamento ricco di contenuti e... Battlefield 6, EA presenta la mappa Contaminated per la Stagione 2 e conferma l’arrivo di una mappa di Battlefield 4Electronic Arts ha svelato i primi contenuti della Stagione 2 di Battlefield 6, offrendo un’anteprima concreta della direzione presa dal supporto... Albània es transforma. Dia 105 de La Volta al Món a Peu