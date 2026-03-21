una gara per volta i conti li faremo poi

Dopo il successo nel big match con il Mezzolara, Carmine Parlato si concentra esclusivamente sulla prossima sfida contro il Pietracuta. L’allenatore afferma che l’obiettivo è vincere la partita senza pensare ai risultati passati, lasciando i conti per dopo. La squadra prepara la gara, consapevole dell’importanza di ogni singolo incontro per mantenere la corsa al vertice.

FERRARA Il successo nel big match con il Mezzolara è ormai alle spalle: per Carmine Parlato oggi esiste solo il Pietracuta, un ostacolo da superare a ogni costo per continuare a rincorrere il primo posto. "La settimana di lavoro si è sviluppata abbastanza bene, anche se dobbiamo fare i conti con la squalifica di Prezzabile e l’infortunio di Giacomel, mentre le condizioni di Ricci le valuteremo in extremis. Piccioni invece ha lavorato inizialmente a parte, ma da giovedì si è aggregato al gruppo e sta bene". Che partita possiamo aspettarci a Santarcangelo di Romagna? "Abbiamo grande rispetto degli avversari, da ambo le parti ci giocheremo la partita al massimo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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