Durante una sessione di jogging, un marinai ha condiviso dati pubblici su un’app, rivelando così la posizione della portaerei francese Charles de Gaulle nel Mediterraneo orientale. La scoperta è avvenuta grazie alle informazioni caricate su Strava, una piattaforma diffusa tra gli sportivi. La portaerei, protagonista di questa vicenda, si trovava in quella regione al momento della condivisione.

Una semplice sessione di jogging può trasformarsi in una falla di sicurezza. È quanto accaduto alla Francia, dopo che la posizione della portaerei Charles de Gaulle è stata individuata nel Mediterraneo orientale grazie ai dati pubblici caricati su Strava da uno dei suoi marinai. A rivelarlo è Le Monde, che ha ricostruito l’episodio partendo dal profilo pubblico di un ufficiale – indicato con il nome di fantasia “Arthur”. Il 13 marzo, l’uomo ha registrato una corsa di 35 minuti sul ponte della nave tramite smartwatch, caricando poi automaticamente il tracciato sull’app. Il risultato è stato una mappa Gps dettagliata che ha permesso di localizzare l’unità a nord-ovest di Cipro, a circa 100 chilometri dalla costa turca. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Una corsa e un’app, così è stata localizzata la portaerei francese

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