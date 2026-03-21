Adalberto Capuani, ex capostazione e arbitro, compirà 100 anni a settembre. È noto per aver diretto la finale olimpica tra Unione Sovietica e Jugoslavia e per aver fischiato la partita tra le nazionali di Italia e Argentina. Originario di Civitavecchia, ha anche lavorato sui treni e ha avuto un ruolo di rilievo nel mondo dell’arbitraggio, mantenendo un atteggiamento intransigente e coerente nel corso della sua carriera.

Dai fischi per far partire i treni, a quelli della finale olimpica. Compirà 100 anni a settembre una leggenda della pallanuoto italiana, una vera e propria icona a Civitavecchia: Adalberto Capuani, arbitro della finale tra Unione Sovietica e Jugoslavia ai Giochi di Mosca 1980. Ma di mestiere capostazione. "Non sarei nemmeno dovuto andare, la Fin non mi aveva convocato. Mi volle personalmente e a tutti i costi il presidente della Fina, il messicano Javier Ostos Mora". Il presidente della Fin era Aldo Parodi, che per le Olimpiadi aveva designato Rino Merola, un’altra leggenda dei fischietti. Poi a Mosca finì che toccò a Capuani dirigere le due partite più importanti del girone finale, quelle che assegnarono le medaglie, la prima e l’ultima: Unione Sovietica-Ungheria 5-4 e Unione Sovietica-Jugoslavia 8-7. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Un secolo da "King", l'ex capostazione collega di Moggi che arbitrò una finale olimpica

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