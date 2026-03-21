Durante la Nit de la Cremà a Valencia, i fuochi d’artificio esplodono nel cielo, segnando la conclusione della festa delle Fallas. Questa tradizione, molto sentita nella città spagnola, si svolge nell’ultima notte dell’evento, quando le figure di cartapesta vengono date alle fiamme sotto il fragore dei fuochi. La serata rappresenta un momento di forte impatto visivo per i presenti.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Le statue di cartone vengono bruciate in onore di San Giuseppe. Uno spettacolo unico tra fuochi d'artificio e tradizione Fuochi d’artificio illuminano il cielo di Valencia durante la Nit de la Cremà (la notte del rogo), l’ultima notte della festa delle Fallas a Valencia. Le fallas — gigantesche statue di cartone che raffigurano eventi di attualità e celebrità, con singole figure chiamate ninots — vengono bruciate in omaggio a San Giuseppe, patrono dei carpentieri e degli operai. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Un rito catartico nella città spagnola

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