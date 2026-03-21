Un proiettile per kalashnikov indirizzato alla giudice salentina antimafia Intercettato nei giorni scorsi

Nei giorni scorsi, alla giudice antimafia di Lecce, Maria Francesca Mariano, è stato recapitato un proiettile per kalashnikov. L'episodio rappresenta un'ulteriore grave intimidazione nei confronti della magistrata. Le forze dell'ordine stanno indagando sull'accaduto per raccogliere elementi utili a chiarire l'origine e le eventuali responsabilità. La vicenda si inserisce in un contesto di minacce rivolte a pubblici ufficiali.

Altra pesantissima intimidazione nei confronti di Maria Francesca Mariano. Alla magistrata del tribunale di Lecce è stato indirizzato un proiettile per kalashnikov. È stato intercettato nei giorni scorsi dal personale della questura leccese. Indagini in corso. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Un proiettile per kalashnikov indirizzato alla giudice salentina antimafia Intercettato nei giorni scorsi Articoli correlati Pugliese 31enne trovato morto in casa a Londra Nei giorni scorsiMatteo Leone, 31 anni, è stato trovato morto nella sua casa a Londra, dove lavorava come barman. Palazzo Beltrani: stagione artistica 2026 Presentata nei giorni scorsiDi seguito un comunicato diffuso dai responsabili: C’è un momento, ogni anno, in cui Palazzo delle Arti “Beltrani” sembra trattenere il fiato. Una raccolta di contenuti su Un proiettile per kalashnikov... Temi più discussi: Un proiettile per kalashnikov alla giudice sotto scorta: le minacce non si fermano; Un proiettile per kalashnikov indirizzato alla giudice salentina antimafia; Ennesima intimidazione alla giudice Mariano: agenti intercettano un proiettile di kalashnikov. Ennesima intimidazione alla giudice Mariano: agenti intercettano un proiettile di kalashnikovLECCE - Un proiettile per kalashnikov, destinato alla giudice antimafia, Francesca Mariano, sotto scorta da novembre 2023, è stato intercettato dalla polizia ... corrieresalentino.it Quasi 200 proiettili di kalashnikov nascosti nelle campagne. Assalto al portavalori: le indaginiQuasi 200 proiettili di fucile mitragliatore Kalashnikov sono stati trovati dalla polizia a poche centinaia di metri dal punto della ... msn.com Nel corso dei controlli lungo il confine sloveno, in provincia di Trieste, la Polizia di Frontiera ha intercettato due uomini a bordo di un’auto con targa straniera. Entrambi sono stati tratti in arresto: il primo per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e dete facebook La Marina Militare francese ha intercettato oggi nel Mediterraneo occidentale la Deyna,una petroliera che batte bandiera del Mozambico ma è sospettata di far parte della flotta fantasma russa . Viaggiava da Murmansk a Port Said ,è la terza x.com