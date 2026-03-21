Un proiettile per kalashnikov indirizzato alla giudice salentina antimafia Intercettato nei giorni scorsi Oggi la giornata nazionale della memoria e dell' impegno nel ricordo delle vittime delle mafie

Nella giornata dedicata alla memoria delle vittime delle mafie, si è scoperto che nei giorni scorsi è stato intercettato un proiettile per kalashnikov diretto alla giudice antimafia del tribunale di Lecce. La magistrata Maria Francesca Mariano è stata oggetto di questa pesante intimidazione, che rafforza le tensioni legate alla lotta contro le organizzazioni criminali.

Altra pesantissima intimidazione nei confronti di Maria Francesca Mariano. Alla magistrata del tribunale di Lecce è stato indirizzato un proiettile per kalashnikov. È stato intercettato nei giorni scorsi dal personale della questura leccese. Indagini in corso. —– Istituita nel 2017 si celebra ogni 21 marzo, primo giorno di primavera, la giornata naizonale della memotia e dell’impegno nel ricordo delle vittime delle mafie. Ieri a Locorotondo per la rassegna teatrale “La legalità è pace” si è svolta la manifestazione teatrale “I giorni di Giuda”, intervista marziana a Paolo Borsellino. Regia di Angelo Butera, scritto da Francesco Vitale e Manfredi Borsellino. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Un proiettile per kalashnikov indirizzato alla giudice salentina antimafia Intercettato nei giorni scorsi. Oggi la giornata nazionale della memoria e dell'impegno nel ricordo delle vittime delle mafie Articoli correlati Leggi anche: Un proiettile per kalashnikov indirizzato alla giudice salentina antimafia Intercettato nei giorni scorsi Leggi anche: A Valenzano “Versacci contro le mafie”: poesia e memoria in vista della giornata dell’impegno e del ricordo delle vittime innocenti delle mafie Una selezione di notizie su Un proiettile per kalashnikov... Temi più discussi: Un proiettile per kalashnikov alla giudice sotto scorta: le minacce non si fermano; Un proiettile per kalashnikov indirizzato alla giudice salentina antimafia; Ennesima intimidazione alla giudice Mariano: agenti intercettano un proiettile di kalashnikov; Un proiettile per kalashnikov indirizzato alla giudice salentina antimafia Intercettato nei giorni scorsi. Ennesima intimidazione alla giudice Mariano: agenti intercettano un proiettile di kalashnikovLECCE - Un proiettile per kalashnikov, destinato alla giudice antimafia, Francesca Mariano, sotto scorta da novembre 2023, è stato intercettato dalla polizia ... corrieresalentino.it Un proiettile per kalashnikov indirizzato alla giudice salentina antimafia Intercettato nei giorni scorsiAltra pesantissima intimidazione nei confronti di Maria Francesca Mariano. Alla magistrata del tribunale di Lecce è stato indirizzato un proiettile per kalashnikov. È stato intercettato nei giorni ... noinotizie.it Nel corso dei controlli lungo il confine sloveno, in provincia di Trieste, la Polizia di Frontiera ha intercettato due uomini a bordo di un’auto con targa straniera. Entrambi sono stati tratti in arresto: il primo per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e dete facebook La Marina Militare francese ha intercettato oggi nel Mediterraneo occidentale la Deyna,una petroliera che batte bandiera del Mozambico ma è sospettata di far parte della flotta fantasma russa . Viaggiava da Murmansk a Port Said ,è la terza x.com