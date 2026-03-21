Dopo un mese e mezzo di inattività, il portiere dovrà saltare sette partite importanti. La sua assenza riguarda incontri cruciali per gli obiettivi della stagione. La decisione riguarda un problema serio che impedirà all’estremo difensore di scendere in campo nelle prossime gare. La sua partecipazione sarà assente per un periodo determinato, influenzando le sfide che si avvicinano.

di Alessio Lento Problema serio per l’estremo difensore che non giocherà match chiave per gli obiettivi stagionali della squadra. Thibaut Courtois, portiere titolare del Real Madrid, è stato costretto a fermarsi per un problema muscolare che lo terrà lontano dal campo per almeno un mese e mezzo. Una notizia che ha sconvolto i tifosi dei Blancos che vedranno il loro numero uno ai box per un periodo di tempo significativo. L’infortunio, lesione del muscolo retto femorale del quadricipite destro, è abbastanza serio da richiedere un lungo periodo di recupero. La diagnosi ha spinto la società madridista a pianificare il periodo senza il belga, con un calendario fitto che potrebbe pesare non poco sulle ambizioni della squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Un mese e mezzo di stop, ecco le SETTE partite che sarà costretto a saltare

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