un libro perfetto per chi ama new york

Un nuovo libro offre una panoramica dettagliata di New York, rivolgendosi a chi desidera scoprire i luoghi meno noti della città. Il testo guida i lettori attraverso le strade, i quartieri e i dettagli meno visibili di Manhattan e dintorni, fornendo informazioni precise e aggiornate. È una lettura ideale per chi vuole approfondire la conoscenza della metropoli oltre le immagini delle serie televisive.

Se avete cominciato ad amare la Grande Mela grazie alle sue indimenticabili serie televisive e vorreste sapere di più delle sue vie e lati nascosti, abbiamo una lettura che dovreste assolutamente recuperare. Negli ultimi vent’anni le serie tv sono diventate uno dei modi più efficaci per leggere e raccontare la metropoli: non solo set narrativi, ma strumenti per capire come si trasformano i quartieri, le comunità e gli immaginari che li circondano. La prima edizione di New York Trip ha accompagnato i lettori tra strade, set e location iconiche della serialità. Questa nuova edizione è un libro nuovo: ampliato, aggiornato, completamente ripensato alla luce della New York contemporanea, della società e delle serie che oggi la raccontano con uno sguardo più maturo e più vicino alla realtà urbana. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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