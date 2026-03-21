Un fotocamera da 200 MP montata su un telefono di fascia media | la prova di Realme 16 Pro+

Realme ha annunciato i nuovi modelli 16 Pro e 16 Pro+ e abbiamo testato il 16 Pro+ con scatti serali vicino al Duomo di Milano. Il telefono è dotato di una fotocamera principale da 200 MP e l’abbiamo utilizzato per scattare alcune fotografie in condizioni di scarsa illuminazione. La prova è stata condotta per valutare le capacità fotografiche del dispositivo in un contesto urbano.

Realme ha presentato la sua nuova famiglia di smartphone: 16 Pro e 16 Pro+. Abbiamo provato il 16 Pro+, scattando qualche immagine alla sera vicino al Duomo di Milano. Vi lasciamo le nostre impressioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati realme 16 Pro Series: imaging da 200 MP per la fascia media(Tecnologia) - realme annuncia, per il 17 marzo, l'arrivo sul mercato italiano della realme 16 Pro Series. Realme 17 Pro+: primi leak svelano fotocamera da 200 MP e teleobiettivo periscopicoIl ciclo di aggiornamenti degli smartphone corre veloce, e mentre molti stanno ancora scoprendo il realme 16 Pro+, le prime indiscrezioni sul... Tutti gli aggiornamenti su Un fotocamera da 200 MP montata su un... Temi più discussi: Realme 16 Pro+: 200 megapixel alla portata di tutti?; Realme 16 Pro+ 5G: lo smartphone sorpresa con batteria enorme e fotocamera 200MP; Arrivano in Italia realme 16 Pro e 16 Pro+: fotocamera da 200 MP e design ispirato alla natura; Realme 16 Pro+, la recensione dello smartphone Android medio gamma che punta tutto sulla fotografia. Un fotocamera da 200 MP montata su un telefono di fascia media: la prova di Realme 16 Pro+Una delle componenti più difficili da progettare per un telefono è la fotocamera. Componenti minuscole, tecnologie sofisticate e costi difficili da abbattere. E infatti scesi dal podio dei top di gamm ... fanpage.it La Serie realme 16 Pro arriva in Italia: caratteristiche tecniche e prezzirealme ha annunciato l’arrivo in Italia della nuova serie realme 16 Pro, una gamma di smartphone che punta a rafforzare la presenza del marchio nel segmento premium della fascia media. La nuova lineup ... cellulare-magazine.it realme 16 Pro Plus 5G Smartphone 2026 Nuovo Snapdragon 7 Gen 4 Fotocamera 200MP Display AMOLED Curvo da 6.8'' 144Hz Batteria 7000mAh NFC #ALIEXPRESS Coupon ITAS45 A soli 420,59€ invece di 699,00€ Acquista https://tc.trad facebook Abbiamo provato il Realme 16 Pro+ in giro per Milano e lo abbiamo confrontato con una fotocamera per capire se questo medio gamma è una vera alternativa Ha vinto l'hardware o il software Per scoprirlo guarda il video ADV #REALME #realme16ProP x.com