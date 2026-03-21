A Recanati, il clima tra tifosi e addetti ai lavori è caratterizzato da un marcato senso di sfiducia. La squadra si prepara ad una partita importante contro il Giulianova, ma l’umore generale è di pessimismo, con poche speranze di ottenere un risultato positivo. I supporter più vicini alla squadra manifestano un atteggiamento di scetticismo, evidenziando un clima di attesa difficile da stemperare.

Il pessimismo regna sovrano a Recanati: se scambi qualche battuta anche con i sostenitori più affezionati, stenti a trovare, nei loro discorsi, un briciolo di fiducia. D’altronde è comprensibile: siamo alla vigilia della 28ª giornata ed un’infinità di volte hanno ascoltato propositi bellicosi e di riscatto poi smentiti dal campo. Inoltre domani al "Tubaldi" arriva il Giulianova che, se escludiamo la sfortunata partita di domenica scorsa contro l’Ancona, era reduce da 4 vittorie nelle ultime 6 gare, compresi i blitz a Termoli e San Marino e senza trascurare il pareggio del 18 gennaio nel derby di Teramo, una sfida che da quelle parti vale una stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Un esame da superare. Recanatese, c’è da battere tutti: il pessimismo e il Giulianova

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