Un bel Sì contro la gogna

Un ampio sostegno si è espresso con un sì deciso, superando le divisioni politiche e le polemiche. La discussione ha evidenziato come, oltre alle posizioni di partito, ci siano questioni di fondo che riguardano il cammino del Paese. La votazione ha mostrato una volontà condivisa di affrontare un tema centrale, che potrebbe influenzare in modo significativo la direzione futura dell’Italia.

Oltre i numeri, c’è la ciccia. Oltre la riforma, c’è una direzione. Oltre la contrapposizione tra destra e sinistra, c’è un tema cruciale, decisivo, intorno al quale si decide non il futuro di una riforma ma, senza retorica, un pezzo del futuro dell’Italia. Non si può capire la ragione più profonda per cui è necessario votare con convinzione Sì al referendum costituzionale senza provare a concentrarsi per un istante su una parola importante, comparsa poco in queste settimane nel dibattito della campagna referendaria. La parola in questione sembra scollegata dagli ingranaggi del Csm, dalla separazione delle carriere, dall’Alta corte disciplinare. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Un bel Sì contro la gogna Articoli correlati Anguillara, domani le autopsie sui genitori del killer. Si indaga per istigazione. «Gogna contro di noi» Il legale: Carlomagno è pentitoC’è una parte della loro lettera di addio che i coniugi Carlomagno hanno riservato ai media. 100 genitori difendono Oppido: verità contro la gognaDavanti all’ospedale Monaldi di Napoli, un centinaio di genitori ha manifestato oggi la propria solidarietà verso il cardiochirurgo Guido Oppido. Maranza, guidati da Don Alì in missione punitiva contro un maestro di Torino