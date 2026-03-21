Un video mette in luce gli elementi più rappresentativi del barocco a Manfredonia, offrendo una panoramica delle sue principali testimonianze artistiche e architettoniche. La registrazione segue un percorso che si concentra su alcuni dei monumenti più significativi della città, illustrando dettagli e caratteristiche distintive dello stile barocco presenti nel centro storico. Il filmato si propone di far conoscere meglio questa parte importante della storia locale.

Un video che accompagna, racconta e approfondisce un passaggio importante per la conoscenza della nostra città: la Manfredonia barocca. Un ringraziamento va al professor Gianpasquale Greco per l’idea e la direzione scientifica, ad Antonello D’Ardes per l’organizzazione, a Francesco Di Palo per il progetto scientifico e a Piercosimo Zino per la realizzazione, le riprese e il montaggio del video. Grazie anche a Maria Pia Giordani per la voce fuori campo, che accompagna con equilibrio e chiarezza il racconto. Un lavoro che diviene uno strumento prezioso per conoscere e riconoscere la bellezza artistica, storica e culturale di Manfredonia. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Un affascinante video per riscoprire oggi il barocco a Manfredonia

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